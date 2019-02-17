تكنولوجيا: سامسونج تطلق جهاز Galaxy Tab A بحجم 10.1 إنش وسعر يبدأ من 210 يورو

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - جهاز Galaxy Tab A هو أحدث الأجهزة اللوحية المقدمة من العملاق الكوري بحجم 10.1 إنش وتصميم مميز مع تسعير منخفض للمستخدمين.
إصدار جديد من الأجهزة اللوحية تقدمه سامسونج بعد الكشف مؤخراً عن جهاز Galaxy Tab S5e الذي جاء بسعر متوسط للمستخدمين، حيث يأتي جهاز Galaxy Tab A للعام 2019 بحجم شاشة 10.1 إنش، مع تصميم ومواصفات جيدة للمستخدمين، مع ذاكرة عشوائية 2 جيجا بايت رام، وسعة تخزين 32 جيجا بايت، كما يدعم التخزين الخارجي حتى سعة 400 جيجا بايت.
أيضاً يضم جهاز Galaxy Tab A رقاقة معالج Exynos 7904، كما تأتي الشاشة بجودة عرض 1920 في 1200 بيكسل، كما يضم الجهاز اللوحي كاميرة خلفية 8 ميجا بيكسل، وكاميرة أمامية بدقة 5 ميجا بيكسل، ويأتي الجهاز بنظام تشغيل Android 9 Pie، مع بطارية بقدرة 6150 mAh.
كما تقدم سامسونج جهاز Galaxy Tab A 10.1 في نموذجين حيث يدعم النموذج الأول الإتصال بشبكات Wi-Fi فقط والذي يأتي بسعر 210 يورو، بينما يدعم النموذج الثاني الإتصال بشبكات المحمول LTE على أن يتوفر بسعر 270 يورو، كما يتوفر الجهاز بثلاثة إختيارات في الألوان هم الفضي، الذهبي، إلى جانب اللون الأسود .
ومن المقرر أن يتوفر جهاز Galaxy Tab A 10.1 للحجز المسبق بدءاً من 14 من شهر مارس حتى 4 من شهر أبريل مع جهاز Galaxy Tab S5e اللوحي.
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