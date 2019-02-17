تكنولوجيا: أسلحة Nerf Fortnite من Hasbro قادمة في 22 مارس

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كشفت شركة Hasbro، المالكة للعلامة التجارية Nerf، اليوم عن مجموعتها الجديدة من أسلحة Nerf Fortnite، والتي تضم سلاح AR-L Elite الذي تم الإعلان عنه مسبقًا والمصمم على غرار سلاح SCAR الموجود باللعبة.

جدير بالذكر انه حتى هذا اليوم، لم يتم التأكيد عن أي سلاح سوي AR-L Elite، والذي تم الكشف عنه في شهر أكتوبر الماضي، وكان من المقرر أن يتم إطلاقه رسميًا في شهر يونيو من عام 2019 مقابل 49.99 دولار. ولكن أشارت Hasbro إلى إنه سيتم إطلاق جميع هذه المنتجات في 22 مارس، بما في ذلك سلاح AR-L Elite بنفس السعر المذكور.

ولقد بدأت الشركة بتلقي الطلبات المسبقة ابتداءً من اليوم من خلال موقع Hasbro Pulse، كما أضافت أنه يمكن طلب هذه المنتجات عبر Amazon و Target و Walmart في وقت ما في المستقبل.

وإلى جانب سلاح AR-L Elite، ستقوم Hasbro أيضًا ببيع مسدس SP-L Elite بسعر 19.99 دولار والمصمم على غرار المسدس الكاتم للصوت من Fortnite. هذا وبالإضافة إلى سلاح TS-R Super Soaker والمصمم على غرار البندقية التكتيكية بسعر 19.99 دولار. سيتوفر أيضًا سلاح HC-E Super Soaker والمصمم على غرار المسدس شديد القوة الموجود باللعبة، بالإضافة إلى سلاح RL Super Soaker المستند إلى سلاح RPG الخاص باللعبة.

هناك أيضًا بعض المنتجات الأقل تشبهًا من الأسلحة النارية الموجودة باللعبة وأكثر تشابهًا بالرسوم المتحركة، بما في ذلك سلاح صغير محمول باليد يسمى MicroShots، وسلاح آخر على شكل لاما والذي تم تصميمه على غرار أحد الحيوانات بلعبة Fortnite.

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