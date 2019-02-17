شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: علماء يطورون تقنية لاكتشاف الحسابات المزيفة على تطبيقات المواعدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طور فريق من الباحثين خوارزمية يمكن أن تكتشف حيل التعارف بتطبيقات المواعدة المختلفة، إذ قاموا بتدريب برمجيات الذكاء الاصطناعى على "التفكير مثل البشر" عند البحث عن الملفات الشخصية المزيفة.

على الرغم من أن الخوارزمية لم يتم نشرها إلا فى البحث، إلا أنه يمكن استخدامها فى يوم من الأيام لحماية المستخدمين على خدمات المواعدة الشائعة مثل Tinder و Match.com.

ووفقا لموقع "ديلى ميل" البريطانى، أجريت الدراسة من قبل مجموعة من الباحثين من جامعة وارويك ونشرت هذا الأسبوع، وقام الباحثون فى البداية بتدريب الخوارزمية من خلال تزويدها بملفات تعريفية تم اعتبارها مزيفة بالفعل.

ومن هنا تمكن الذكاء الاصطناعى من الكشف عن العناصر المكررة بين الملفات الشخصية التي قد تشير إلى أنها مزيفة، فعلى سبيل المثال، قد تشترك الملفات الشخصية المزيفة فى رقم الهاتف نفسه أو عنوان IP نفسه، بالإضافة إلى تضمين مادة مسروقة، مثل صورة شخص آخر أو معلوماته.

بالإضافة إلى ذلك، فإن العديد من الملفات الشخصية المزيفة استخدمت أنماطًا مقنعة للرسائل، لا تختلف عن اللغة المتكررة التى قد تراها عبر رسائل البريد الإلكترونى غير المرغوب فيها.

بعد فحص جميع الملفات الشخصية المزيفة، طبقت الخوارزمية معرفتها على الملفات الشخصية الموجودة بخدمات التعارف عبر الإنترنت وتوصلت إلى استنتاج.

لا يوضح التقرير مدى نجاح الذكاء الاصطناعى فى تمييز الملفات الشخصية أو عدد الملفات الشخصية التى استعراضها بشكل عام، ومع ذلك يقول الباحثون إنه يبشر بالخير لجلب البرنامج إلى تطبيقات المواعدة الفعلية، فالهدف هو تعزيز التقنية وتقويتها للبدء فى خدمات المواعدة فى غضون العامين المقبلين، لمنع المحتالين من استخدامها.