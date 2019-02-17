الصغرى تصل لصفر خلال ساعات.. الأرصاد: أمطار على هذه المناطق

كتب: ضياء السقا

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية،أن طقس اليوم الأحد، يشهد أمطارا على بعض المناطق، وستصل درجات الحرارة الصغرى لصفر في مدينة سانت كاترين.

وقالت الأرصاد إن طقس اليوم، مائل للبرودة على السواحل الشمالية معتدل على الوجة البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد، مائل للدفء على جنوب الصعيد نهارا شديد البرودة ليلا.

وشهدت البلاد الأيام الماضية، موجة سيئة، تخللها أتربة ورياح وصلت حد العاصفة على بعض المناطق، فضلا عن سقوط أمطار بمختلف الأنحاء.

وأضافت الأرصاد في بيان لها: "تتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على كافة الأنحاء يصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الشمالية ومناطق من الوجه البحري ، والرياح أغلبها جنوبية غربية معتدلة تنشط غربا".

وأضافت الهيئة: "تتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على كافة الأنحاء، يصاحبها سقوط الأمطار علي السواحل الشمالية ومناطق من الوجه البحري وسيناء، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة".

وعن حالة البحر المتوسط فتكون معتدلة، وارتفاع الموج من 1.5 إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية.

أما عن حالة البحر الأحمر فتكون معتدلة وارتفاع الموج من 1.5 إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على بعض المدن:

القاهرة العظمى 18 درجة والصغرى 10

الإسكندرية العظمى درجة 17 والصغرى 9

مطروح العظمى 16 درجة والصغرى 7

وسوهاج العظمى 20 درجة والصغرى 8

قنا العظمى 20 درجة والصغرى 9

أسوان العظمى 22 درجة والصغرى 10

سانت كاترين العظمى 8 درجة والصغرى صفر