شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تحديث جديد لخرائط جوجل يوفر حذف سجل الأماكن تلقائيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف تقرير جديد أن التحديث المقبل لخرائط جوجل سيوفر للمستخدمين قدرة التطبيق على حذف سجل الأماكن على أساس دورى بشكل تلقائى.

ووفقا لما نشره موقع 9to5google الأمريكى ففى الوقت الراهن توفر خدمة خرائط جوجل للمستخدمين خيارا يتيح حذف سجل مواقعهم، لكن رغم ذلك فهذه العملية تتم بشكل يدوى لأنه يتم الوصول إلى هذه الميزة من خلال الإعدادات، الأمر الذى يجعلها غير واضحة لكل المستخدمين، إلا أن التقرير الحديث أشار إلى أنه بعد تفكيك ملف APK الخاص بتطبيق Google Maps لمنصة الأندرويد تبين أنه سيتم تضمين ميزة جديدة فى النسخة القادمة من تطبيق Google Maps تعمل على حذف سجل الأماكن تلقائيا.

وحتى الآن لا توجد الكثير من المعلومات عن هذه الميزة، ولكن الأدلة التى تم رصدها داخل ملف APK تشير إلى أنها ستكون تلقائية بحيث ستؤدى إلى "حذف" سجل الأماكن لحساب معين على جوجل، ومع ذلك لم يتم ذكر عدد المرات التى ستتم فيها عملية الحذف، ولكن يبدو أن المستخدمين سيكونون قادرين على التحكم فى مقدار سجل الأماكن الذى يريدون الاحتفاظ به والمقدار الذى يريدون حذفه.