برودة وسقوط أمطار.. الأرصاد تعلن طقس اليوم الأحد .. القاهرة 18

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ويتوقع خبراء الأرصاد، اليوم الأحد أن يسود طقس مائل للبرودة على السواحل الشمالية معتدل على الوجه البحرى والقاهرة حتى شمال الصعيد، مائل للدفء على جنوب الصعيد نهارًا شديد البرودة ليلًا.
وتتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على الأنحاء كافة يصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الشمالية ومناطق من الوجه البحرى، والرياح أغلبها جنوبية غربية معتدلة تنشط غربًا.
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