شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أبل تستحوذ على شركة Pullstring للذكاء الاصطناعى لتطوير مساعدها Siri والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فى محاولة منها لرفع كفاءة مساعدها الشخصى "سيرى"، استحوذت شركة أبل على شركة ناشئة متخصصة فى مساعدة المطورين على صنع تطبيقات صوتية تعرف بـ Pullstring، والتى توفر للمطورين إمكانية تطوير ووضع النموذج الأولى وتنفيذ تطبيقات صوتية.

ووفقا لما نشره موقع axios الأمريكى فقد استخدم العديد من المطورين خدماتها مع المساعدين أليكسا ومساعد جوجل، وبالنظر إلى أبل نجد أنها منذ سنوات تعانى فى مجال التقنيات الصوتية، مع أنها قدمت سيرى قبل زمن طويل من ظهور منافسيها من جوجل وأمازون، إلا أن إمكانياته أقل بكثير وحتى مستوى الذكاء ونوعية المهام التى يمكنه تأديتها أقل.

وفيما يتعلق بشركة Pullstring فهى شركة أمريكية تأسست عام 2011 على يد مديرين سابقين فى عملاقة الإنتاج Pixar، وبدأت الشركة أولى أعمالها بتطوير تطبيقات صوتية للدمى الموجهة للأطفال. واستخدمت شركات كبرى مثل سامسونج وActivision لاحقاً خدماتها فيما يتعلق بالسياق الحوارى مع التطبيقات.