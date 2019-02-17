شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: مشاكل بخوادم لعبة Anthem وEA تعمل على الحل والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف تقرير جديد أنه عقب إطلاق النسخة الكاملة من لعبة Anthem عانى بعض المستخدمين من مشاكل فى الخوادم، وهى المشاكل التى سبق وأن ظهرت فى النسخة التجريبية من اللعبة، حيث قامت شركة EA المطورة للعبة بإغلاق الخوادم بسبب أخطاء الـ Capacity حيث لم يتمكن اللاعبون من تخطى شاشة البداية.
ووفقا لما شرحته EA فى تغريدة عبر حسابها الرسمى فإن المستخدمين تفاجئوا برسالة تقول إن خدمات Anthem غير متوفرة حاليًا، وقد أوضحت الشركة أنها على دراية بالمشاكل التى تعانى منها اللعبة حالياً ويعمل الفريق على إعادة الخوادم عبر الإنترنت فى أقرب وقت ممكن.
يذكر أنه كان لكل من جلسات Anthem التجريبية مشكلات كبيرة خلال الفترة الماضية، والتى تتعلق بنفس المشكلة، الأمر الذى أصاب الكثير من اللاعبين بالإحباط، نظرا لأن الأخطاء نفسها عادة للظهور من جديد عند إطلاق اللعبة.
كانت هذه تفاصيل خبر تكنولوجيا: مشاكل بخوادم لعبة Anthem وEA تعمل على الحل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.