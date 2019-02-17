مايكروسوفت تبدأ اختبار تحديث ويندوز 10 المقرر في النصف الأول من 2020

بدأت شركة مايكروسوفت يوم الجمعة إطلاق نسخة المعاينة لتحديث نظام ويندوز 10 الذي تعتزم إطلاقه خلال النصف الأول من عام 2020، مع أنها إلى الآن لم تطلق تحديث النصف الأول من 2019، وذلك في خطوة لم تُعهد عن الشركة.

ومنذ إطلاق نظام ويندوز 10 أواخر شهر تموز/يوليو 2015، غيرت مايكروسوفت استراتيجيتها ليتحول النظام من إصدارات تُطلق كل بضع سنوات إلى خدمة، على غرار نظام ماك أو إس من آبل، تحصل على تحديثين كبيرين سنويًا، وقبل إطلاق التحديثين تطلق الشركة عددًا من نسخ المعاينة لمشتركي برنامجها التجريبي.

وعلى نحو غير معهود، بدأت الشركة الأمريكية من الآن إطلاق نسخة معاينة لتحديثها المقرر في شهر نيسان/أبريل 2020، مع أنها لم تطلق تحديث شهر نيسان/أبريل 2019، كما أنه لم تطلق أي نسخة معاينة لتحديث النصف الثاني من العام الحالي الذي يُتوقع إطلاقه في شهر تشرين الأول/أكتوبر.

وبررت مايكروسوفت هذه الخطوة بالقول إن بعض الأشياء التي تعمل عليها لتحديث النصف الأول من 2020، الذي يُعرف كغيره من التحديثات بالاختصار 20H1، تحتاج إلى مدة أطول في الاختبار، كما أنها لم تكشف رسميًا عن المزايا التي سيأتي بها التحديث.

وكشفت الشركة أنها سوف تبدأ إطلاق نسخ المعاينة لتحديث النصف الثاني من العام الحالي خلال أشهر ربيع 2019، وهي الآن تعمل على إنهاء اختبارات النصف الأول من 2019، وذلك قبل إطلاقه لعموم المستخدمين بعد نحو شهرين.

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يُشار إلى أن مايكروسوفت كانت قد أطلقت أحدث نسخة معاينة لتحديث النصف الأول من 2019 الأسبوع الماضي، وقد جاء مع عدد من التحسينات التي تركز على الألعاب، إلى جانب إصلاح بعض المشكلات والثغرات.

كما يُشار إلى أن مايكروسوفت قد أطلقت حتى الآن 6 تحديثات كبرى لنظام ويندوز 10، وكانت تلك التحديثات هي: “تحديث نوفمبر” November Update، ثم “التحديث السنوي” Anniversary Update، ثم “تحديث المبدعين” Creators Update، ثم “تحديث خريف المبدعين” Fall Creators Update، ثم “تحديث نيسان 2018” April 2018 Update، ثم “تحديث أكتوبر 2018” October 2018 Update.

وسوف يتضمن التحديث السابع التالي لنظام ويندوز 10 العديد من المزايا، أبرزها: تحسين السرعة، وحجز مساحة 7 جيجابايت من قرص التخزين للتحديثات، وإمكانية إيقاف تحديثات النظام مؤقتًا، بالإضافة إلى تصميم خفيف اللون.

وسوف يتضمن التحديث أيضًا، برنامج Windows Sandbox للمستخدمين المحترفين، الذي يسمح لهم بتثبيت التطبيقات وتجربتها في بيئة معزولة، كما سيكون بالإمكان إزالة التطبيقات المدمجة، وفصل المساعد الرقمي “كورتانا” عن شريط البحث، وسوف يتضمن إمكانية تسجيل الدخول عن طريق رمز تأكيد بدلًا من كلمة المرور، بالإضافة إلى العديد من المزايا الأخرى.