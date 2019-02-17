كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن موقع يستخدم الذكاء الاصطناعي لتوليد وجوه غير موجودة

متابعة-سنيار: بمساعدة الذكاء الاصطناعي، يمكنك إنشاء صور للأشخاص الذين لا وجود لهم حتى.

يمكنك رؤية هذا في إجراء على موقع ويب يسمى thispersondoesnotexist.com.

إنه يستخدم خوارزمية لإبراز صورة واحدة لوجه شخص، وفي معظم الأحيان، تبدو حقيقية بشكل مخيف، وعند النقر على تحديث في المتصفح، ستعمل الخوارزمية على إنشاء وجه جديد.

تم إنشاء الموقع من قبل مهندس البرمجيات Phillip Wang، ويستخدم خوارزمية AI جديدة تسمى StyleGAN، والتي تم تطويرها بواسطة Nvidia.

GAN، أو شبكات Adversarial Generative، هو مفهوم داخل التعلم الآلي الذي يهدف إلى توليد صور لا يمكن تمييزها عن تلك الحقيقية.

ووفقا لإنفيديا فإن شبكتها التي تدعى “جينيراتيف أدفرزاريال” (generative adversarial)، تم تطويرها استنادا إلى مفهوم يدعى “نقل الأسلوب” (style transfer). فبدلا من محاولة نسخ ولصق عناصر الوجوه المختلفة إلى وجه جديد، يحلل النظام ثلاثة أساليب أساسية -الخشن والمتوسط والناعم- ويدمجها معا بشكل سلس ليشكل شيئا جديدا كليا.

يمكنك تدريب GANs على تذكر الوجوه البشرية، وكذلك السيارات والقطط، وبالطبع، توليد صور لهم.

قال وانغ لـ Mashable أنه أنشأ الموقع لنشر الوعي بالخوارزمية، واختار الوجوه “لأن دماغنا حساس لهذا النوع من الصور”.

وأضاف أن استئجار الخادم يكلفه 150 دولارًا شهريًا لأنه يحتاج إلى الكثير من قوة الرسومات لجعل الموقع يعمل.

وقال وانغ أن الموقع بدأ كمدونة شخصية، أراد من خلالها إقناع أصدقائه بالذكاء الاصطناعي، وصدمهم بالصور التي يولدها.

أما عن التأثير الاجتماعي لهذه التكنولوجيا، فقال وانغ إنه كلما كان الناس أكثر وعيًا بها، كانوا أكثر استعدادا لتقبلها.