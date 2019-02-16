كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن بالصور| “جنرال موتورز” تعلن بدء تلقي طلبات شراء دراجتها الكهربائية الأولى “ARĪV”

متابعة-سنيار: في العام الماضي، كشفت “جنرال موتورز” عن دراجتين كهربائيتين – ARĪV meld و ARĪV merge – في ما بدا أنه عودة إلى بدايات الشركة، بهدف تعزيز مستقبلها الكهربائي.

وأعلنت جنرال موتورز هذا الأسبوع عن مسابقة لاختيار أسماء للدراجتين الجديدتين وعن مكافأة بقيمة 10 آلاف دولار أمريكي للإسمين الفائزين.

وقالت Hannah parish، مديرة ARĪV، أن حملة التمويل الجماعي سمحت لنا بدمج المستهلكين في تطوير علامتنا التجارية، وهذا الدمج مع منتجاتنا ومواهبنا، أسفر عن نواة علامة تجارية فريدة”.

تم تصميم دراجات ARĪV وهندستها في مرافق جنرال موتورز في ميشيغان وأوشاوا، أونتاريو، وهي متاحة للطلب المسبق في أوروبا، وسيبدأ سعر “آرايف ميلد” من نحو 3200 دولار، بينما يبلغ سعر “آرايف ميرج” حوالي 3800 دولار.

ولم تكشف الشركة عن معظم مواصفات الدراجتين، لكنها قالت: إن المحركات ستمكّنها من الوصول إلى سرعات تبلغ 25 كيلومتراً في الساعة، ويمكن شحن بطارية الدراجة الكهربائية في غضون 3.5 ساعة تقريباً، وتستطيع السير لحوالي 64 كيلومتراً في الشحنة الواحدة.

ومن خلال توصيل الدراجة عبر البلوتوث إلى التطبيق المخصص، يمكن للمستخدمين رؤية سرعتهم، المسافة، مستوى البطارية، والمسافة المقطوعة، كما تم تجهيز المقود بحامل للهواتف الذكية ومنفذ USB مدمج للشحن.