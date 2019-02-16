Xiaomi تؤكد رسميًا قدوم الهاتف Xiaomi Mi9 مع المعالج Snapdragon 855

فاطمة أيت طالب - دبي - سيتم إزاحة الستار رسميًا عن الهاتف Xiaomi Mi9 يوم الأربعاء المقبل الموافق لـ 20 فبراير، مما يعني أنه سيتواجه وجهًا لوجه مع Galaxy S10 القادم في نفس اليوم من شركة سامسونج. من أجل تعزيز الضجة المحيطة بالهاتف Xiaomi Mi9، قام المسؤولين التنفيذيين في شركة Xiaomi بنشر التفاصيل المتعلقة بهذا الهاتف بشكل تدريجي.

أحدث المعلومات التي كشفت عنها شركة Xiaomi بشأن هاتفها الرائد المقبل Xiaomi Mi9 هي أنه سيضم المعالج Snapdragon 855 الأحدث من شركة كوالكوم. هذا نتيجة للتعاون الوثيق بين شركتي Xiaomi وكوالكوم، وبفضل مركز البحث والتطوير التابع للشركة في الولايات المتحدة الأمريكية، كما يقول نائب رئيس شركة Xiaomi، السيد Xiang Wang.

المعالج Snapdragon 855 الجديد من شركة كوالكوم يضم ثمانية أنوية في المجموع مقسمة إلى التركيبة التالية : 1+3+4، مع العلم بأن المعالج Snapdragon 855 الجديد يعد بتقديم أداء أفضل بنسبة 45 في المئة مقارنة مع المعالج Snapdragon 845 الحالي، وأداء أفضل من حيث الرسوميات بنسبة 20 في المئة. وعلاوة على ذلك، فهذا المعالج الجديد من شركة كوالكوم يعد أسرع بنحو ثلاث مرات عندما يتعلق الأمر بمحرك الذكاء الإصطناعي، كما أنه يدعم WiFi 6 والقدرة على تسجيل فيديوهات +4K HDR10 بمعدل 60 إطار في الثانية.

النتائج الأولية على منصة إختبارات الأداء Geekbench تدعم الإدعاءات التي تقول بأن الهاتف Xiaomi Mi9 سيكون أسرع من الهاتف Xiaomi Mi8 الحالي. وإذا نظرنا إلى النتيجة التي قالت شركة Xiaomi بأن الهاتف Xiaomi Mi9 حققها على منصة AnTuTu، فهذا يعني بأن الهاتف الرائد الجديد لشركة Xiaomi سيوفر أداءً أفضل بنسبة تفوق 45 في المئة. عموما، سنتأكد من كل شيء عندما ستقوم شركة Xiaomi بإزاحة الستار رسميًا عن الهاتف يوم الأربعاء المقبل.

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