كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن فيديو| “HoverChair” كرسي يوفر لك الراحة في الهواء الطلق

متابعة-سنيار: قد يكون محبي المغامرات أو المعسكرات أو أي شخص يستمتع بالتسكع في الخارج مهتمًا بكرسي معلق جديد يحمل اسم HoverChair، تم إنشاؤه وتصميمه من قبل Crua Outdoors و Derek O’Sullivan.

تم إنشاء HoverChair لتزويد المستخدمين بمقعد محمول خفيف الوزن و “مريح ” يمكن تعليقه بسهولة في أي شجرة قريبة.

كرسي الأرجوحة المعلق HoverChair متاح للدعم عبر Kickstarter هذا الأسبوع مع تعهدات تبدأ من 49 دولار وتوفر 45٪ من سعر التجزئة الموصى به والذي سيصبح ساريًا بمجرد انتهاء الحملة.