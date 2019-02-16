تكنولوجيا: أبل قد تطلق إصدارات من آيفون XS و XS Max باللون الأحمر في الصين هذا الشهر

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - يبدو أن شركة أبل تستعد لإطلاق إصدارات جديدة من هواتف آيفون XS و XS Max، فقد وردت شائعات جديدة تفيد بأن أبل على وشك إطلاق إصدارات باللون الأحمر من هذه الهواتف في الصين بحلول نهاية هذا الشهر.

وعلى عكس الإصدارات السابقة من هواتف آيفون ذات اللون الأحمر، فإن هذه الإصدارات الجديدة لن تحمل العلامة التجارية (PRODUCT(RED، وهو أمر عادي نظرًا لأن إصدارا ت آيفون 7 وآيفون 8 الحمراء التي تم بيعها في الصين، لم تستخدم هذه العلامة، على الرغم من أنها معروفة دوليًا باسم (PRODUCT (RED. وبدلاً من ذلك، سيكون الاسم الرسمي لهذه الإصدارات هو China Red، ومن المفترض ألا تختلف أسعارهم عن الإصدارات الفضية والذهبية والرمادية.

ليس من الواضح حتى الآن ما إذا كانت هذه الإصدارات سوف تخرج خارج السوق الصيني أم لا. ومن الجدير بالذكر أيضًا أن هذه مجرد شائعات غير مؤكدة، حيث تم تسريبها بواسطة شخص يدعي بأنه حصل عليها من مصادر موثوقة من شركة أبل.

المصدر

اعلان

