آبل تجعل من السهل على المستخدمين إدارة الإشتراكات الخاصة بهم

فاطمة أيت طالب - دبي - وفقا للشائعات، قد تستضيف شركة آبل حدثًا في اليوم 25 مارس حيث من المتوقع أن تقوم الشركة بالكشف عن خدمة بث الأفلام والمسلسلات والبرامج التلفزيونية والأخبار الخاصة بها. في ضوء الإطلاق المحتمل للمزيد من الخدمات، أجرت شركة آبل بعض التغييرات على الطريقة التي يدير بها المستخدمون إشتراكاتهم.

كجزء من تحديث iOS 12.1.4، أجرت شركة آبل بعض التغييرات على متجر iTunes App Store حيث سيكون من السهل الآن على المستخدمين إدارة إشتراكاتهم والإطلاع عليها. عندما يقومون بفتح متجر App Store على أجهزة iOS الخصة بهم، سيتمكن المستخدمون من رؤية خيار إدارة الإشتراكات ” Manage Subscriptions ” في القائمة، وهو الخيار الذي سيعرض لهم إشتراكاتهم ويسمح لهم بإختيار ما يريدون فعله بها.

قبل ذلك، إضطر المستخدمون للغوص عميقًا في أجهزة iOS الخاصة بهم للعثور على إشتراكاتهم. وقد بدا هذا الأمر صعبًا على المستخدمين الذين لا يتمتعون بقدر كبير من الخبرة في مجال التكنولوجيا، مما جعلهم يقومون في بعض الأحيان بتجديد إشتراكات لا يرغبون فيها أصلاً، أو ربما تم خداعهم للإشتراك عن طريق الخطأ في التطبيقات والخدمات.

ومنذ ذلك الحين، تتعامل شركة آبل مع عمليات الإحتيال التي تقود المستخدمين للإشتراك في التطبيقات والخدمات، وقامت بتنفيذ إجراءات من شأنها أن تجعل من الصعب على المطورين عديمي الضمير أن يخدعوا المستخدمين للإشتراك في خدماتهم، وخصوصا بعدما إقتنع المزيد من المطورين أن نظام الإشتراكات يعتبر أكثر إستدامة من نظام البيع لأنه يضمن إستمرار تدفق العائدات والأرباح.

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