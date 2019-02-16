شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أمريكا تعلن عودة مكوك بعد غيابه 512 يوما فى الفضاء والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية عن عودة مكوك سرى غير مأهول بعد استمراره 512 يوما فى الفضاء.
ووفقا لمجلة "فويينى أوبوزرينى" العسكرية الروسية فإن المكوك يدعى "Х-37B"، وتم تصنيعه بناء على إرادة البنتاجون، وشن 4 رحلات فضائية إلى مدار الأرض.
أما بالنسبة للمهمات المكلف بها "Х-37B" فهى سرية للغاية، ولكن هناك توقعات أنه ينفذ مهام الاستطلاع وينقل أقمارا صناعية إلى المدار.
وكانت وسائل الإعلام أفادت فى وقت سابق بأن المكوك يختبر كذلك تكنولوجيا من شأنها تسهيل عملية ضبط الحرارة فى الفضاء، ويبلغ جناح المكوك 4.5 متر، وطوله 8.9 متر، ووزنه عند الإقلاع 5 أطنان.
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