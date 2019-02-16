شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: حتى بعد مرور سنوات.. الرسائل المحذوفة من حسابك على تويتر ليست محذوفة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نلجأ فى كثير من الأحيان لحذف رسائل تبادلناها مع أشخاص عبر شبكات التواصل الاجتماعى المختلفة بغض النظر عن السبب أو على أى منصة، لكن يظل العامل المشترك هو عملية الحذف نفسها، فهل يعنى حذف الرسالة هو حذفها بالفعل من المنصة أم لا؟ إلا أن الحقيقة أن هذا لا يحدث على الإطلاق خاصة إذا كنت مستخدم تويتر.

ووفقا لما نشره موقع Techcrunch الأمريكى فقد أوضح الباحث الأمنى "Karan Saini" أن حذف الرسائل المباشرة فى تويتر يعد بمثابة "حذف ظاهرى" أمام أعين المستخدم، لكن المنصة ستبقى محتفظة بتلك المراسلات بشكل خفى، حتى فى حالات تم فيها حذف الرسالة من كلا طرفى المحادثة وأيضاً يبقى الحال نفسه، عند قيام أحدهما بتعطيل حسابه وحذفه عن المنصة بشكل كامل.

وأوضح الباحث الأمنى أنه استطاع الوصول إلى رسائل قديمة كان قد تبادلها مع حسابات لم تعد موجودة على المنصة أصلاً منذ سنوات، إذ وجدها فى أحد الملفات المرفقة بأرشيف بيانات حسابه الشخصى، كما أضاف أنه قد توصل لثغرة العام الماضى مكنته من استرجاع رسائل أخرى كان قد تم مسحها من المرسل والمستقبل فى الماضى، بالإضافة إلى أن بعض تلك الحسابات كانت إما موقوفة أو معطلة.

ووصف التقرير هذا الأمر بأنه ثغرة تنتهك قوانين حماية بيانات المستخدم أكثر من كونها تهديدا لخصوصياته، وفى نفس الوقت الذى تشكل فيه تناقضا واضحا مع سياسات تويتر نفسها التى تنص أن جميع بيانات المستخدم تعتبر فى عداد المحذوفة بشكل نهائى بعد مضى 30 يوماً عن قيامه بتعطل حسابه وتأكيد حذفه النهائى عن المنصة.