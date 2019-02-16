موتورولا تبدأ رسميًا الآن بإطلاق تحديث Android 9 Pie لثلاثة من هواتفها الذكية

فاطمة أيت طالب - دبي - أحدث الأجهزة التي بدأت بتلقي تحديث Android 9 Pie هي ثلاثة هواتف ذكية من شركة موتورولا. في الواقع، لقد بدأ كل من Moto G6 و Moto G6 Play و Moto Z3 Play بتلقي تحديث Android 9 Pie في البرازيل، ولكن من المفترض أن يصل هذا التحديث لكافة ملاك هذه الهواتف الذكية الثلاثة في بقية أنحاء العالم في المستقبل القريب.

تحديث Android 9 Pie للهواتف الثلاثة المذكورة آنفا يجلب معه الإصلاحات الأمنية لشهر يناير بالإضافة إلى جميع الميزات التي يمكن أن يتوقعها المرء في تحديث Android 9 Pie. ويشمل ذلك ميزة السطوع المتكيف، وإعطاء البطارية الأولوية للتطبيقات الأكثر إستخدامًا، وأدوات التحكم الصوتية المحسنة، فضلا عن التغييرات الأخرى في واجهة المستخدم، والمزيد.

عادة ما تستغرق شركة موتورولا بضعة أيام قبل أن تقوم بإطلاق التحديث في جميع أنحاء العالم. وبالتالي، يتوجب على المستخدمين توقع الحصول على إشعار لهذا التحديث عبر الهواء على هواتفهم الذكية في الأيام القادمة. يمكنهم أيضًا محاولة سحبه يدويًا من خوادم موتورولا من خلال الإنتقال إلى خيار البحث عن التحديثات في تطبيق الإعدادات داخل الهاتف.

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