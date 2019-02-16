تسريب صور ومواصفات الهاتف Xperia L3 القادم من شركة Sony

فاطمة أيت طالب - دبي - لقد راقبنا عن كثب التسريبات ذات الصلة بشركة Sony في الشهر الماضي أو نحو ذلك مع إقتراب موعد إنعقاد المؤتمر العالمي للجوال MWC 2019. وبالنسبة لأحدث تسريب يردنا اليوم، فهو عبارة عن صور رسمية تستعرض لنا الهاتف Xperia L3 القادم من شركة Sony من زوايا مختلفة.

كما تلاحظون، الهاتف Xperia L3 لن يضم شاشة CinemaWide الطويلة جدًا التي سيأتي بها الهاتفين Xperia XA3 و Xperia XA3 PLus إضافة إلى Xperia XZ4. ومع ذلك، فهو سيضم بدوره كاميرتين في الخلف، ومستشعر بصمات الأصابع في الجانب، فضلا عن منفذ السماعات 3.5mm في الأعلى، ومنفذ USB Type-C في الأسفل جنبا إلى جنب مع مكبر الصوت.

وعندما يتعلق الأمر بالمواصفات التقنية، فقد ذكر موقع WinFuture بأن الهاتف Xperia L3 سيضم شاشة بحجم 5.7 إنش وبدقة +HD، وذاكرة عشوائية بحجم 2GB، وذاكرة داخلية بحجم 32GB، وكاميرا أمامية بدقة 8 ميغابكسل، وكاميرا خلفية مزدوجة بدقة 13 ميغابكسل للمستشعر الأول وبدقة 2 ميغابكسل للمستشعر الثاني، فضلا عن بطارية بسعة 3300mAh. وعلاوة على ذلك، فقد ذكر الموقع المذكور آنفًا بأن هذا الهاتف سيأتي بشكل مسبق مع نظام الأندرويد 8.1 Oreo.





الهاتف المجسد في هذه الصور يتميز باللون الرمادي ولكن ينبغي أن يصل هذا الهاتف بألوان أخرى تشمل الأسود والذهبي مع العلم بأنه من المرجح أن يكلف 199 يورو. عموما، سنتأكد من كل شيء حول الهاتف Xperia L3 عندما يتم الإعلان عنه بشكل رسمي في المؤتمر العالمي للجوال MWC 2019 المقرر عقده أواخر الشهر الجاري بمدينة برشلونة الإسبانية.

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