إعلانات تشويقية تلمح لقدوم الهاتف Oppo F11 Pro مع شاشة بإطار نحيف، وكاميرا أمامية منبثقة

فاطمة أيت طالب - دبي - حصلنا على العديد من التسريبات التي كشفت لنا عن التصميم الذي سيأتي به الهاتف Oppo F11 Pro القادم من شركة Oppo، ولكن سيكون من الرائع دائمًا الحصول على تأكيدات من الشركة نفسها لترسيخ المعلومات لدينا. وعلى ذكر ذلك، فقد تم اليوم نشر فيديو تشويقي جديد على اليوتيوب وفيديو تشويقي آخر على شبكة تويتر.

الفيديو التشويقي الأول يعرض لنا الهاتف Oppo F11 Pro مع شاشة تغطي جميع الواجهة الأمامية ومن دون قطع، ويعرض لنا الواجهة الخلفية للهاتف مع طبقة زجاجية منحنية ومتدرجة، ومع كاميرا أمامية تنبثق من الإطار العلوي للجهاز. وعندما تلقي نظرة على الهاتف، ستلاحظ الإطار النحيف لشاشة الهاتف، ولكن سبق وتعرضنا للخداع، لذلك سيتعين علينا الإنتظار حتى يتم الإعلان رسميًا عن الهاتف لنتأكد مما إذا كانت شاشة الهاتف Oppo F11 Pro تمتاز فعلاً بإطار نحيف جدًا. ويمكنك أيضًا رؤية الهاتف باللون الأزرق المتدرج للبنفسجي واللون الأخضر في نهاية الفيديو.

الفيديو التشويقي الذي تم نشره على شبكة تويتر يتمحور على ما تطلق عليه شركة Oppo إسم الشاشة البانورامية، وهو إسم رائع لشاشة خالية تمامًا من القطع، وتغطي نسبة كبيرة جدًا من واجهة الجهاز.