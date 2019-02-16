شركة Xiaomi تنشر صور وفيديو تشويقي للهاتف Xiaomi Mi9 قبيل الإعلان الرسمي

فاطمة أيت طالب - دبي - قام المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لشركة Xiaomi، السيد Lei Jun بنشر أولى الصور الرسمية للهاتف Xiaomi Mi9، فضلا عن مقطع فيديو قصير يعرض لنا الواجهة الخلفية للهاتف والتي يتغير لونها بين الأرجواني والأزرق والأخضر بناء على كيفية تأثير الضوء عليها. ويمكنك إلقاء نظرة على هذه الصور أدناه، ولكنها تعرض لنا الواجهة الخلفية للهاتف فقط، وكاميرته الخلفية الثلاثية مع العلم بأنه تم تصميم هذا الهاتف من قبل نفس المصمم الذي أشرف على تصميم الهاتف Xiaomi Mi6.

سيتم الكشف النقاب رسميًا عن الهاتف Xiaomi Mi9 في اليوم 20 فبراير، وهو نفس اليوم الذي ستقوم فيه شركة سامسونج بإزاحة الستار رسميًا عن سلسلة هواتف Galaxy S10 Series. وكجزء من حملتها التشويقية للهاتف Xiaomi Mi9، قامت شركة Xiaomi يوم أمس بنشر عينة من الصور الملتقطة بإستخدام الكاميرا الخلفية الأساسية للهاتف والتي تبلغ دقتها 48 ميغابكسل مع العلم بأنه تم التلميح كذلك إلى إمكانية قدوم الهاتف بتقنية الشحن السريع والتي ستسمح بشحن الهاتف بسرعة 27W أو 32W.

وبالعودة إلى التسريبات والشائعات السابقة، فقد تردد بأن الهاتف Xiaomi Mi9 سيضم ثلاث كاميرات في الخلف، ولكن ربما ليست الكاميرا الثلاثية التي كنت تتوقعها، فقد تردد بأن هذا الهاتف سيضم مستشعر أساسي بدقة 48 ميغابكسل، إلى جانب مستشعر ثانوي بدقة 12 ميغابكسل وكاميرا 3D ToF للإستشعار الثلاثي الأبعاد.

وبغض النظر عن الكاميرات، فقد تردد كذلك بأن الهاتف Xiaomi Mi9 سيضم شاشة AMOLED بحجم 6.4 إنش وبدقة +Full HD مع قطع صغير في الجزء الأوسط العلوي على شكل قطرة ماء يحوي الكاميرا الأمامية التي ستبلغ دقتها 24 ميغابكسل. في الواقع، الواجهة الأمامية للهاتف Xiaomi Mi9 ستكون مشابهة إلى حد كبير لواجهة الهاتف OnePlus 6T.

وكما كنا نتوقع بالفعل، فالهاتف Xiaomi Mi9 الجديد سيأتي كذلك مع المعالج Snapdragon 855 الأحدث من شركة كوالكوم، ومع المودم Qualcomm X24 LTE. وبالنسبة للنسخة الأساسية من الهاتف Xiaomi Mi9، فهي ستأتي مع 6GB من الذاكرة العشوائية و128GB من الذاكرة الداخلية علمًا أن هذه النسخة بالذات ستكلف 2999 يوان صيني أي ما يعادل 436 دولار أمريكي.

وعندما يتعلق الأمر بمستشعر بصمات الأصابع، فسوف يتم تضمينه في الشاشة على غرار العديد من الهواتف الذكية المتاحة في السوق اليوم مع العلم بأن الهاتف Xiaomi Mi9 سيأتي كذلك بشكل مسبق مع روم MIUI 10 الذي يستند على نظام Android 9 Pie، وسيضم بطارية بسعة 3500mAh ستدعم تقنية الشحن السريع بسرعة 32 واط، ولكن لن يكون هناك دعم لتقنية الشحن اللاسلكي للآسف. ويقال بأن أبعاد الهاتف ستبلغ 155 × 75 × 7.6 ملمتر. ويجب أن يصبح هذا الهاتف متاحًا للشراء في شهر مارس المقبل.

بغنى عن القول، المعلومات المتعلقة بمواصفات الهاتف Xiaomi Mi9 غير رسمية، وبالتالي فمن الأفضل التعامل معها بأقل قدر من الحماسة وخصوصا إذا علمنا أنه ليست هناك حاليًا أي طريقة للتأكد من صحتها. ومع ذلك، فهذه المواصفات التي تم سردها أعلاه تبدو منطقية ومناسبة لهاتف ذكي راقي مثل Xiaomi Mi9، ولكن يتعين علينا الإنتظار لبضعة أيام قبل أن نتأكد من كل شيء.

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