سامسونج تكشف عن حاسبها اللوحي Galaxy Tab S5e بسماكة 5.5…

كشفت شركة سامسونج يوم الجمعة عن “جالاكسي تاب إس5إي” Galaxy Tab S5e، الذي يعد أحدث حواسبها اللوحية من سلسلة “جالاكسي تاب إس” ذات المواصفات المرتفعة.

وقالت عملاق الإلكترونيات الاستهلاكية الكورية في منشور على مدونتها إن “جالاكسي تاب إس5إي” يمتاز بأنه “أنحف وأخف وزنًا وقد صُمم بعناية مع ميزات ذكية لتبقيك على اتصال”.

ويقدم حاسب سامسونج اللوحي الجديد، “جالاكسي تاب إس5إي”، شاشة من نوع “سوبر أمولد” Super AMOLED بقياس 10.5 بوصة وبدقة 2560×1600 بكسل ونسبة أبعاد 16:10، ومع الحواف الضيقة، فإن الشاشة تغطي ما نسبته 82% من واجهة الحاسب.

كما يقدم ذاكرة وصول عشوائي “رام” بحجم 4 أو 6 جيجابايت، بالإضافة إلى ذاكرة تخزين داخلية بسعة 64 جيجابايت لنسخة 4 جيجابايت من ذاكرة “رام” أو 128 جيجابايت لنسخة 6 جيجابايت. ويمكن توسعة الذاكرة الداخلية حتى 512 جيجابايت.

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ويضم الحاسب، الذي يمتاز بأنه أنحف وأخف حواسب سامسونج اللوحية بسماكة 5.5 ميليمترات فقط ووزن 400 جرام، معالجًا ثماني النوى من نوع كوالكوم سنابدراجون 670 بتردد 2.0 جيجاهرتز، كما يضم بطارية بسعة كبيرة تبلغ 7,040 ميلي أمبيرًا/ساعة تدعم تقنية الشحن السريع.

ويملك “جالاكسي تاب إس5إي” كاميرا خلفية بدقة 13 ميجابكسل، بالإضافة إلى كاميرا أمامية بدقة 8 ميجابكسل، وهو يأتي مع منفذ “يو إس بي-سي” USB-C. وهو يدعم تقنية البلوتوث 5.0.

وبرمجيًا، يعمل الحاسب بالإصدار الأحدث، 9 باي، من نظام التشغيل أندرويد. وهو أول جهاز من الشركة يدعم الإصدار الجديد من مساعد سامسونج الرقمي “بيكسبي” Bixby، ويمتاز بأنه يأتي مع 4 مكبرات صوت تدعم تقنيتي AKG و Dolby Atmos. هذا ويدعم الحاسب ربطه بلوحة مفاتيح لاستخدامه كحاسب شخصي.

ودون التطرق إلى السعر، قالت سامسونج إنها تعتزم طرح حاسب “جالاكسي تاب إس5إي” الجديد بثلاثة ألوان، هي الأسود والفضي والذهبي، وذلك اعتبارًا من الربع الثاني من 2019 في عدد من الدول، بما في ذلك الولايات المتحدة وألمانيا.