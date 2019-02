إستمع للنسخة الجديدة من نغمة Over The Horizon التي ستصل مع هواتف Galaxy S10

فاطمة أيت طالب - دبي -

أصبحت نغمات Over the Horizon من سامسونج رائعة تمامًا مثل نغمة Nokia Tune في هواتف نوكيا. تم تأليف نغمة Over the Horizon لأول مرة في العام 2011 عندما قامت شركة سامسونج بإطلاق الهاتف Galaxy S2، ومنذ ذلك الحين تم إعادة صياغة هذه النغمة عدة مرات. وبالنسبة لهواتف Galaxy S10 القادمة في الأسبوع المقبل، فقد إستخدمت شركة سامسونج ستيفن برايس الحائز على جائزة الأوسكار لتأليف نغمة Classical Crossover مع الأوركسترا Philharmonia لأداءها في استوديوهات Abbey Road الشهيرة.

تستلهم النسخة الجديدة من النغمة من جمال المحيطات وتضيف الشعور لـ ” الأمل والمستقبل ” إلى المزيج. وإليكم أعلاه فيديو يعرض النسخة الجديدة من نغمة Over The Horizon التي ستصل مع سلسلة هواتف Galaxy S10 Series مع العلم بأنه تم تصوير هذا الفيديو قبالة شواطئ جزيرة سيبادان بماليزيا.

يمكنك الإستماع إلى جميع الإصدارات السابقة من نغمة Over The Horizon أدناه :