شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ساوند كلاود: تم تحميل أكثر من 200 مليون مقطع موسيقى على المنصة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - احتفلت منصة مشاركة الموسيقى "ساوند كلاود"، بامتلاكها لأكثر من 200 مليون مسار موسيقى تم تحميلها على المنصة، إضافة إلى عدد مستخدمين تجاوز 175 مليون موزعين فى مناطق مختلفة من العالم، وذلك فى الوقت الذى توفر فيه خدمات موسيقية أخرى كبيرة عدد أقل كسبوتيفاى بـ 35 مليون أغنية وخدمة آبل الموسيقية بحوالى 45 مليون أغنية.

ووفقا لما نشره موقع The Verge الأمريكى، فهناك فرق كبير فى المسارات المحملة، وذلك نتيجة أن ساوند كلاود تعتبر منصة مرنة لمستخدميها وصانعى المحتوى الصوتى، فهى توفر ملجأ للأغانى "المعدلة" أى تلك المضاف إليها المؤثرات الصوتية وما إلى ذلك بطابع قانونى للمحتوى المضاف دون انتهاك حقوق الملكية للمسار الأصلى وهذه ميزة يفضلها الكثير من محبى المنصة ورافعى المحتوى المعدل خاصة الشباب.

لكن رغم أن اشتراك "ساوند كلاود" أقل بحوالى 5 دولارات، فضلا عن أنها توفر محتوى حصرى، إلى أن أعداد اشتراكاتها المدفوعة فى حدود 100 ألف، بينما يكتفى باقى المستخدمون بالمحتوى المجانى المتوفر، بينما سبوتيفاى فقد تعدى مجموع اشتراكاتها المدفوعة حاجز 87 مليون خلال إحصائية العام الماضى 2018.