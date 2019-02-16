شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: عشان متتحركش وانت نايم.. تطوير سرير ذكى يعيد الشخص النائم لمكانه إذا تحرك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طورت شركة فورد المتخصصة فى صناعة السيارت خاصية تستعملها في سياراتها من شأنها تنبيه السائقين إذا تخطوا المسارات المحددة لهم، إلا أن تقريرا حديث كشف أن الشركة تسعى لتطبيق هذه التقنية على سرير ذكى جديد تعمل على تصنيعه، وذلك لمواجهة "النائمين الأنانيين" على حد قول صحيفة ديلى ميل البريطانية.

وتعد الخاصة الجديدة بمثابة تنبيه لمن ينام على السرير وياخد مكان من بجواره، وذلك عن طريق اجهزة استشعار تعمل على تتبع حركة النائم ومعرفة ما إذا كان لا يزال فى مكانه ام لا وتعمل الخاصية حين تخطى مكان نومه، وما إن يتحرك النائم بعيدا عن مكانه، حتى يقوم السرير بإعادته بهدوء إلى الجزء المخصص به.

يشار إلى أن السرير الذكى لا يزال عبارة عن نموذج مبدئي، ومن غير الواضح ما إذا كانت الشركة ستنتجه على نطاق واسع وتطرحه للبيع.