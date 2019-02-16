شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: واتس آب يختبر خاصية جديدة لتمكين المستخدمين من اختيار المضافين للمجموعات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يختبر تطبيق واتس آب خاصية جديدة من شأنها أن تمكن جميع مستخدمى التطبيق من التحكم واختيار الأشخاص الذين يمكنهم إضافتهم فى أى مجموعات.

ووفقاً لموقع wabetainfo التقنى، تعتبر تلك الميزة الجديدة بمثابة آلية تحكم لكى يحدد كل شخص من يمكنه إضافتهم إلى مجموعة واتس آب، ولكى يتم تفعيل الميزة يتم الانتقال إلى إعدادات التطبيق ومن ثم الحساب وصولًا إلى الخصوصية وانتهاء بالمجموعات.

وتوفر الخاصية الجديدة اختيارين، وسيظهر دورهم عندما يريد مشرف مجموعة إضافتهم إلى مجموعة، حيث يتمثّل الخيار الأول "بالجميع" الذى سيسمح لأى شخص بإضافة المستخدم إلى مجموعة دون الحاجة إلى دعوة، أما الخيار الثانى فيتمثّل "بجهات الاتصال الخاصة بي"، حيث سيسمح فقط للمشرف الموجود فى قائمة جهات الاتصال الخاصة بالمستخدمين بإضافة المستخدم إلى مجموعته، وهنا سيتعين على الآخرين إرسال دعوة للمستخدم، والتى يمكن قبولها أو رفضها.