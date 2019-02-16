تكنولوجيا: لو بتفكر تلعبها.. تعرف على متطلبات تشغيل لعبة JUMP FORCE على الكمبيوتر

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت شركة Bandai Namco المطورة للعبة JUMP FORCE عن متطلبات التشغيل الرسمية للعبة، وذلك عبر صفحة متجر Steam للعبة، حيث تعد Jump Force هى لعبة تجمع العديد من أبطال مسلسلات الأنمى الشهيرة وتضم تلك اللعبة العديد من شخصيات أنمى ومانجا شهيرة، ومن المنتظر إطلاق اللعبة اليوم، على كل من أجهزة بلايستيشن، وإكس بوكس، والحاسب الشخصى.

متطلبات تشغيل اللعبة: متطلبات تشغيل اللعبة: الحد الادنى من متطلبات التشغيل: نظام التشغيل: Windows 7/8/10. المعالج: Intel Core i5-2300 | AMD A10-7850K. الرامات: 4 جيجابايت بطاقة الرسومات: GeForce GTX 660 Ti | Radeon HD 7950. إصدار DirectX: نسخة 11. الذاكرة الداخلية:17 جيجا بايت. المتطلبات الموصى بها لتشغيل اللعبة: المتطلبات الموصى بها لتشغيل اللعبة: نظام التشغيل: Windows 7/8/10. المعالج: Intel Core i7-6700 | AMD Ryzen 5 1400 الرامات: 8 جيجابايت بطاقات الرسومات: GeForce GTX 1060 | Radeon R9 Fury إصدار DirectX: نسخة 11. الذاكرة الداخلية:17 جيجا بايت.

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