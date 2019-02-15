كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن فيديو| سناب شات تحتفل بالفنانين السود مع متحف افتراضي متابعة-سنيار: تتيح خاصية جديدة على Snapchat للمستخدمين استكشاف معرض فني افتراضي مخصص للفنانين السود في الألفية. تم تنظيم المشروع من قبل SnapNoir، وهي مجموعة من الموظفين السود في Snapchat، وهو متاح حتى 28 فبراير.

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