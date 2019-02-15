أولى الصور لهاتف iQOO الأول وصلت، وسيكون هاتفًا قابلاً للطي

فاطمة أيت طالب - دبي - أعلنت شركة Vivo قبل يومين عن علامتها التجارية الفرعية الجديدة iQOO المتخصصة بدورها في قطاع الهواتف الذكية. في حين أننا ما زلنا نتساءل عن الهدف وراء إنشاء هذه العلامة التجارية الفرعية الجديدة، فقد قررت الشركة الصينية عدم تضييع وقتها وقامت فعلاً بإرسال هاتفها الذكي الأول إلى الشركاء. ووفقا لصور تم نشرها اليوم على الشبكة الإجتماعية الصينية Weibo، فالهاتف الأول من العلامة التجارية الفرعية iQOO سيكون عبارة عن هاتف ذكي قابل للطي.

الصور التي تم نشرها على الشبكة الإجتماعية الصينية واضحة جدًا ولا تحتاج إلى شرح، فهي تعرض لنا هاتف ذكي مع شاشة قابلة للطي في المحور الأوسط العمودي. على خلاف بعض التصاميم المستخدمة من قبل بعض الشركات الأخرى في هواتفها الذكية، فهذا الهاتف الجديد من العلامة التجارية iQOO سيكون قابلاً للطي مع إبقاء الشاشة في الخارج.

لا توجد أي معلومات أخرى متاحة، ولكن وفقا للشخص الذي كان وراء تسريب هذه الصور، فمن الممكن أن يصل سعر هذا الهاتف إلى أكثر من 7000 يوان صيني وهو ما يزيد عن 1000 دولار أمريكي. هذه الصور التي بحوزتنا الآن تعرض لنا الهاتف بدون أزرار أو منافذ، وبالتالي نحن نشك فيما إذا كان هذا الهاتف سيتبنى مفهوم Vivo APEX 2019 أو ما إذا كانت هذه الصور ببساطة لا تعرض لنا النسخة النهائية من المنتج مع كافة تفاصيله.

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