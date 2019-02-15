الكشف عن المواصفات التقنية الكاملة للهواتف Galaxy A10 و Galaxy A30 و Galaxy A50

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فاطمة أيت طالب - دبي - تعمل سامسونج على إعادة تنظيم سلسلات هواتفها الذكية لجعلها منفصلة قدر الإمكان عن بعضها البعض. وكجزء من هذه الجهود، ستقوم الشركة الكورية الجنوبية بإجراء تغيير طفيف على أسماء هواتفها الذكية التي تعد جزءًا من سلسلة هواتف Galaxy A Series. على ذكر ذلك، فقد سمعنا في الأونة الأخيرة بأننا سنشهد وصول كل من Galaxy A10 و Galaxy A30 و Galaxy A50 في المستقبل القريب مع مواصفات أفضل وشاشات أكبر. نحن نعلم ذلك لأنه تم اليوم تسريب المواصفات التقنية الكاملة لهذه الهواتف الذكية الثلاثة، ويمكنك الإطلاع عليها جميعها أدناه :
Galaxy A10
- شاشة بحجم 6.2 إنش وبدقة +HD تضم قطعًا في الجزء الأوسط العلوي
- معالج ثماني النوى من فئة Exyos 7884B بتردد 1.6GHz
- ذاكرة عشوائية بحجم 3GB
- ذاكرة داخلية بحجم 32GB
- كاميرا أمامية 5 ميغابكسل مع عدسة بفتحة 2.0
- كاميرا خلفية بدقة 13 ميغابكسل مع عدسة بفتحة 1.9
- بطارية بسعة 4000mAh تدعم الشحن العادي
- منفذين للشريحة SIM ومنفذ للذاكرة الخارجية MicroSD
- الأبعاد : 155.9 × 75.6 × 7.94 ملمتر
- الألوان : الأسود والذهبي
Galaxy A30
- شاشة Super AMOLED بحجم 6.4 إنش وبدقة +Full HD تضم قطعًا في الجزء الأوسط العلوي
- معالج ثماني النوى من فئة Exyos 7904 بتردد 1.8GHz
- ذاكرة عشوائية بحجم 3GB أو 4GB
- ذاكرة داخلية بحجم 32GB أو 64GB
- كاميرا أمامية 16 ميغابكسل مع عدسة بفتحة 1.9
- كاميرا خلفية مزدوجة بدقة 16 ميغابكسل للمستشعر الأول وبدقة 5 ميغابكسل للمستشعر الثاني
- بطارية بسعة 4000mAh تدعم الشحن السريع
- منفذين للشريحة SIM ومنفذ للذاكرة الخارجية MicroSD
- مستشعر بصمات الأصابع
- الأبعاد : 158.5 × 74.5 × 7.7 ملمتر
- الألوان : الأسود والأبيض والأزرق
Galaxy A50
- شاشة Super AMOLED بحجم 6.4 إنش وبدقة +Full HD تضم قطعًا في الجزء الأوسط العلوي
- معالج ثماني النوى من فئة Exyos 9610 بتردد 2.3GHz
- ذاكرة عشوائية بحجم 4GB أو 6GB
- ذاكرة داخلية بحجم 64GB أو 128GB
- كاميرا أمامية 25 ميغابكسل مع عدسة بفتحة 2.0
- كاميرا خلفية ثلاثية بدقة : 16MP + 5MP + 8MP
- بطارية بسعة 4000mAh تدعم الشحن السريع
- منفذين للشريحة SIM ومنفذ للذاكرة الخارجية MicroSD
- مستشعر بصمات الأصابع في الشاشة
- الأبعاد : 158.5 × 74.5 × 7.7 ملمتر
- الألوان : الأسود والأبيض والأزرق
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كانت هذه تفاصيل خبر الكشف عن المواصفات التقنية الكاملة للهواتف Galaxy A10 و Galaxy A30 و Galaxy A50 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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