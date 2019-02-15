شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: انستجرام يبدأ اختبار إمكانية استخدام ميزة الرسائل عبر المتصفح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف المسرب الشهير "Jane Manchun Wong "فى تغريدة جديدة عبر حسابه الرسمى على تويتر، عن تسريب جديد يؤكد أن ميزة المراسلة المباشرة يتم الآن تجربتها فى تطبيق الانستجرام على المتصفح فى الإصدار الخاص بأجهزة الكومبيوتر، وهو ما يعنى أن المستخدمين يمكنهم الآن إرسال رسائل إلى بعضهم البعض عبر منصة الويب، وهى الميزة التى كانت تقتصر على تطبيق الموبايل فقط.

ووفقا لما نشره موقع theverge الأمريكى، فإن التسريبات الجديدة تعرض لقطة للشاشة تكشف عن الميزة الجديدة التى يتم تجربتها بالفعل الآن، حيث يأتى تطبيق الانستجرام على المتصفح فى الوقت الحالى بتجربة محدودة للمستخدمين لا تقدم تجربة سلسة لمشاركة سريعة للصور عبر المتصفح، حيث تأتى المميزات الجديدة غالباً فى الإصدار الخاص بالأجهزة المحمولة، أيضاً لم تصل ميزة دفع الإشعارات لتطبيق الانستجرام على المتصفح حتى شهر سبتمبر من العام الماضى، لذا فإن التحديثات لتطبيق المتصفح بطيئة.

كذلك فإن نسخة انستجرام على المتصفح تفتقر إلى ميزة مشاركة القصص الجديدة التى توجد فى تطبيقات الهواتف المحمولة فقط فى الوقت الحالى، حيث أكد مطورى التطبيق على أن الشركة لا تخطط فى الوقت الحالى لإضافة ميزة مشاركة الصور والقصص الجديدة فى تطبيق المتصفح.