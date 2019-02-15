الهاتف LG G8 ThinQ سيستخدم شاشة OLED الخاصة به كمكبر للصوت

فاطمة أيت طالب - دبي - أعلنت شركة LG أن هاتفها الرائد المقبل LG G8 ThinQ سيحتوي على ميزة جديدة فريدة ستسمح لها بإستخدام الشاشة كمكبر للصوت. تستخدم هذه الميزة والتي يطلق عليها Crystal Sound OLED الشاشة كحجاب حاجز متحرك عن طريق إهتزاز السطح بأكمله. يسمح هذا للشاشة بالعمل كقناة ثانية، والعمل بجانب مكبر الصوت الخاص الموجود أسفل الهاتف لإنشاء تأثير الستيريو.

هذه التكنولوجيا جديدة في قطاع الهواتف الذكية ولكن تم إستخدامها لأول مرة في تلفزيونات OLED من شركة LG في العام الماضي. لقد كانت Sony تستخدم مثل هذه التكنولوجيا في التلفزيونات الخاصة بها وتدعى Acoustic Surface.

في حالة التلفزيون، تعمل هذه التكنولوجيا على نحو جيد نظرًا لحجم الشاشة الكبير. كما أنها تساعد على تحديد مخارج الصوت بحيث يبدو وكأن الحوار يأتي مباشرة من أفواه الشخصيات على الشاشة بدلاً من أي مكان آخر في الغرفة. مع الهواتف الذكية، يبقى أن نرى مدى فعالية هذه التكنولوجيا مع المساحة الصغيرة للشاشة.

الهاتف LG G8 ThinQ سيوفر تجربة صوتية مميزة بفضل الدعم من Meridian، وتكنولوجيا DTS:X 3D Surround التي تحاكي الصوت الثلاثي الأبعاد أثناء إرتداء السماعات أو أثناء إستخدام مكبرات الصوت. سيضم الهاتف LG G8 ThinQ كذلك منفذ السماعات 3.5mm في الجزء العلوي من الجهاز، كما أنه سيضم رقاقة الصوت Quad DAC مع دعم MQA. الهاتف LG G8 ThinQ سيحصل كذلك على ميزة Boombox التي رأيناها في الهواتف الرائدة للشركة التي تم إطلاقها في العام الماضي، وهي الميزة التي تتيح للهاتف الإهتزاز على السطح الذي تم وضع الهاتف عليه لإنشاء صوت أعلى وأكثر عمقًا.

سيتم الإعلان رسميًا عن الهاتف LG G8 ThinQ في المؤتمر العالمي للجوال MWC 2019 المقرر عقده أواخر الشهر الجاري بمدينة برشلونة الإسبانية، لذلك لا تنسوا العودة إلينا آنذاك للحصول على التفاصيل الكاملة.

المصدر.