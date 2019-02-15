شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: جوجل تدفع لأبل 10 مليارات دولار لتظل محرك البحث الافتراضى على Safari والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دفعت شركة جوجل ما يصل إلى 10 مليارات دولار أمريكى لضمان خدمة بحث جوجل كمحرك بحث افتراضى فى متصفح "سفارى" التابع لأبل، وواصلت جوجل الدفع لشركة آبل على مدى السنوات الماضية ليكون Google هو محرك البحث الافتراضى فى المتصفح Safari.

ووفقاً لما نشره موقع mensxp الأمريكى، فتقوم جوجل بهذه الخطوة لضمان توجيه مستخدمى iOS إلى خدمات جوجل، فيما تستفيد شركة أبل على الجانب الآخر من هذه الصفقة لأنها تستقطب عائدات ضخمة من البرمجيات الخاصة بها، خاصة أن قسم الخدمات فى الشركة مرشح ليكون واحدا من الأقسام المربحة فى الشركة.

فيما يرى بعض المحللين أن المبلغ ليس كبيراً فحسب، بل إنه لا يزال يتزايد نظراً لأن الأشخاص يبحثون أكثر على الأجهزة المحمولة، حيث إن التحميلات على متجر iTunes App Store وما تدفعه شركة جوجل ليكون محرك البحث الخاص بها هو محرك البحث الافتراضى فى نظام التشغيل التابع لشركة أبل يمثل 51% من إجمالى إيرادات قسم الخدمات فى شركة آبل خلال العام 2018، وأكثر من 70 فى المئة من إجمالى أرباح هذا القسم.