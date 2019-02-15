شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: 4 خدمات ينتظرها العالم من شركة أبل خلال مؤتمرها المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعتزم شركة أبل العملاقة الشكف عن عدد من الخدمات خلال مؤتمر عملاق، من المقرر عقده يوم 25 مارس المقبل فى مسرح ستيف جوبز بمقر أبل بارك، وفيما يلى أبرز الخدمات المتوقع الاعلان رسميا عنها، وفقا لما جاء فى موقع فون ارينا الهندى.

ستعلن شركة أبل رسميا عن خدمة اخبارية جديدة، من خلال تطبيق يتم الدفع له شهريا مقابل 10 دولارات فى الشهر، وهو ما أثار قلق الكثير من الصحف العالمية على رأسها نيويورك تايمز، بسبب رغبة أبل فى الحصول على 50% من العائدات.

كما ستعلن أبل عن خدمة بث الفيديو الجديدة المنافسة لنتفليكس، إذ تضع الشركة الأمريكية اللمسات الأخيرة لتطويرها، ومن المتوقع طرحها رسميا فة شهر إبريل المقبل، أو أوائل مايو.

ولم تتوصل ابل بعد إلى اتفاق مع شركة HBO ، لذلك فمن غير المرجح أن تقدم أى برامج تلفزيونية من هذه الخدمة المحددة، وكذلك وينطبق نفس الشيء على Netflix.

ومن المتوقع أن تزيح أبل الستارخلال الحدث الأول لها فى عام 2019 عن خدمة ألعاب مدفوعة خاصة بها، حيث بدأت محادثات مع المطورين على مدى الأشهر القليلة الماضية، وتعاقدت مع مطورى التطبيقات ليصبحوا ناشرين لألعابهم، وتوليهم مسئولية التوزيع والتسويق لبعض هذه الألعاب.

ومن المحتمل أن يشهد هذا المؤتمر أيضا إعلان الشركة عن منتجها المنتظر، وهو سماعة "AirPods 2" والتى من المنتظر أن تشهد تصميم جديد وتحسينات أكثر فى جودة الصوتيات، تزامناً مع إستعداد الشركة الى إطلاق قاعدة الشحن "AirPower" فى ربيع هذا العام.