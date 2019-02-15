6 نصائح من هيئة الأرصاد الجوية للتعامل مع الطقس السيئ.. تعرف عليها

اليوم السابع

كتب محمود راغب

حالة من الطقس السيئ تضرب البلاد خلال الأيام الحالية، حيث يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية عدم استقرار الأحوال الجوية على كافة الأنحاء بالبلاد بنشاط للرياح مثيرة للرمال والأتربة تصل لحد العاصفة وأمطار غزيرة ورعدية.

عددًا من نصائح للهيئة العامة للأرصاد الجوية المواطنين تزامنا مع الطقس السيئ، كما يلى:

1- استخدام الكمامات أثناء التعرض للأتربة وخاصة مرضى الصدر والحساسية.

2- تجنب التواجد تحت الأشجار خلال فترة الرياح المثيرة للرمال والأتربة.

3- تجنب التواجد تحت لوحات...