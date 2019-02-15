تكنولوجيا: زي النهاردة| القبض على أخطر هاكر في الولايات المتحدة وإطلاق موقع “يوتيوب”

يصادف يوم 25 فبراير ذكرى القبض على كيفن ميتنيك، أخطر قراصنة الكمبيوتر المطلوبين للعدالة في الولايات المتحدة الأمريكية، وذلك في عام 1995.

وكيفن ميتنيك هو يهودي أمريكي، من مواليد سبتمبر 1963، وهو أحد أشهر مخترقي الأنظمة الحاسوبية، وتم تجريمه بالتلاعب الإلكتروني واختراق أنظمة الحاسوب في شركات فوجيتسو وموتورولا وصن مايكروسيستمز، وقد قضى ميتنيك 5 سنوات في السجن، وأطلق صراحه في 2003، ليعمل بعدها كمستشار أمني للشركات التكنولوجية.

وفي 15 فبراير من عام 2005، تم إطلاق موقع مشاركة الفيديو الأشهر عالميا حاليا “يوتيوب” YouTube، والذي أسسه 3 أصدقاء عملا معا في شركة “بايبال” Paypal.

بعد عامين من إطلاق “يوتيوب”، استحوذت جوجل Google عليه في صفقة بلغت 1.65 مليار دولار، ليصبح “يوتيوب” ومنصة الإعلانات التجارية عليه من أفضل شركات جوجل تحقيقا للأرباح، وليصبح واحدا من أكثر المواقع مشاهدة في العالم، إلى جانب فيسبوك Facebook ومحرك البحث جوجل وخدمة جوجل للبريد الإلكتروني “جيميل” Gmail.