كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن الصين تخطط لبناء طريق سريع ذكي قائم على 5G

تمضي الصين قدمًا في السباق العالمي إلى الجيل الخامس 5G، حيث أعلنت شركة تشاينا تيليكوم الصينية للاتصالات China Mobile المملوكة للدولة أنها تقوم بالفعل ببناء أول طريق سريع ذكي قائم على شبكات الجيل الخامس، وهو نظام طرق على مستوى المدينة قادر على دعم خدمات النقل المنسقة عبر الشبكة الخلوية.

واتفق مشغلو الاتصالات والطرق السريعة في الصين على إطلاق أول مشروع لطريق سريع في البلاد يقع في وسط مقاطعة خبي Hebei.

ويجري حاليًا إنشاء البنية التحتية في ووهان Wuhan، عاصمة مقاطعة هوبي Hubei التي تقع في وسط الصين.

وتخطط تشاينا موبيل China Mobile، باعتبارها أكبر شركة اتصالات في البلاد، لطرح مجموعة من خدمات شبكات الجيل الخامس 5G على الطريق السريع، مثل محطات التحصيل الذكية، والتي يمكن أن تتخلص من أجهزة الإرسال والاستقبال الإلكترونية الحالية، بحسب موقع البوابة العربية للأخبار التقنية.

ويعتزم فرع هوبى التابع لشركة تشاينا موبايل تخصيص مواقع لمحطات قاعدة 5G عبر أقسام الطرق السريعة في المقاطعة لإجراء اختبارات على محطات التحصيل الذكية.

كما تخطط الشركة لجمع معلومات حركة المرور في الوقت الفعلي وتقديم تنبؤات بمساعدة من الذكاء الاصطناعي باستخدام البيانات، بالإضافة إلى دعم السيارات ذاتية القيادة.

وقدمت تشاينا موبايل طلبًا للسلطات من أجل الحصول على رخصة لاختبار السيارات ذاتية القيادة المعتمدة على شبكات الجيل الخامس 5G على الطرق السريعة المحلية، والتي من المفترض أن تسمح للسيارات ذاتية القيادة بمشاركة الطريق السريع مع المركبات التي يقودها الإنسان.

وبالرغم من أن الشركة الصينية ليست أول شركة اتصالات في العالم تعلن عن خطط لإنشاء طرق سريعة معتمدة على شبكات 5G، إلا أنها قد تكون أول شركة تقدم خدمات النقل التجارية على الطرق السريعة بالاعتماد على التقدم الذي أحرزه المنافسون في الدول الأخرى.

وقد أجرت شركات الاتصالات الكورية الجنوبية SK Telecom و KT و LG U+ اختبارات محدودة لشبكات الجيل الخامس 5G مع سيارات ذاتية القيادة، في حين أنشأت شركة سامسونج مدينة وهمية لاختبار السيارات بعيدًا عن الناس.

وقامت شركة تشاينا موبايل بالفعل بتركيب 31 محطة قاعدة لشبكات الجيل الخامس 5G في ووهان Wuhan عاصمة هوبي Hubei لدعم هذه المبادرة، وتتوقع الشركة إنفاق 147 مليون دولار أمريكي هذا العام لبناء 2000 محطة إضافية في المقاطعة.