شركة آبل تستكشف فكرة إستخدام التكنولوجيات البيومترية لتأمين السيارات

فاطمة أيت طالب - دبي - الآلية التي يتم بها تأمين سياراتنا لا تزال تعتمد على المفاتيح حيث لا يزال يتوجب على السائق الضغط على زر لفتح وإغلاق أبواب السيارة، وغالبا ما يتم إستخدامها لتشغيل محرك السيارة أيضًا. ومع ذلك، هل يمكن أن تكون أنظمة الآمان هذه قديمة بعض الشيء؟ حسنًا، يبدو أن هذا ما تعتقده شركة آبل على الأقل، لأنها تستكشف الآن إستخدام أنظمة أكثر تقدمًا.

ووفقًا لبراءة إختراع تم إكتشافها مؤخرًا من موقع 9to5Mac، فيبدو أن شركة آبل تستكشف فكرة إستخدام تكنولوجيا الآمان البيومترية في السيارات، مثل إستخدام تقنية التعرف على الوجه لفتح سيارتك وربما تشغيل المحرك أيضًا. وتقول شركة آبل أن بعض الأساليب الحالية عرضة لهجمات الرجل في المنتصف ( Man In Middle )، وهذا ما يفرض على الشركات إستكشاف مثل هذه التدابير الأمنية المتقدمة.

وتضيف شركة آبل :” وعلاوة على ذلك، فإن بعض أنظمة الدخول عن بعد تكون عرضة لهجمات الرجل في المنتصف وعدد من الهجمات الإلكترونية الأخرى. على سبيل المثال، السيارة غير قادرة على تحديد الشخص الذي يحمل المفتاح، وهذا ما يعني بأنه يمكن لأي شخص يحمل المفتاح الرئيسي تشغيل السيارة “.

بطبيعة الحال، يبقى أن نرى ما إذا كانت شركة آبل ستقوم بإنشاء مثل هذا النظام أم لا، ولا سيما في ضوء التقارير الأخيرة التي ذكرت بأن شركة آبل قامت بتقسيم الفريق الذي كان مسؤولاً عن مشروع إنشاء سيارتها الذاتية القيادة، وهو ما ينظر إليه البعض على أنه نهاية لهذا المشروع.