تقرير جديد يكشف لنا عن تفاصيل إضافية حول منتجات جوجل القادمة هذا العام

فاطمة أيت طالب - دبي - قد يكون الهاتفين Google Pixel 3 Lite و Google Pixel 3 XL Lite من بين أسوأ أسرار شركة جوجل على الإطلاق، فقد رأينا العديد من التسريبات العالية الوضوح ذات الصلة بهذين الهاتفين منذ أواخر العام الماضي علمًا أنه لم يتم الكشف بعد عن هذين الهاتفين بشكل رسمي. أما وقد قلنا ذلك، فقد كشف تقرير جديد من وكالة الأنباء التايوانية Nikkei عن تفاصيل جديدة حول خطط شركة جوجل لمنتجاتها القادمة هذا العام.

في البداية، ستقوم شركة جوجل بإطلاق الهاتفين Google Pixel 3 Lite و Google Pixel 3 XL Lite بسعر أرخص لجذب المزيد من العملاء في الأسواق الناشئة. كانت النسخة الأساسية من الهاتف Google Pixel 3 تكلف ما يعادل 800 دولار أمريكي، ويتوقع أن يتم بيع الهاتف Google Pixel 3 Lite بأقل من 749 دولار أمريكي الذي تبيع به شركة آبل الهاتف iPhone XR حاليًا. هذا التقرير لا يكشف تفاصيل محددة حول السعر، فهو يقول بأن الهاتف سيكلف ما بين 150$ و 700$. نحن نتوقع شيئًا ما بين 500$ و 650$.

بالإضافة إلى الهاتفين Google Pixel 3 Lite و Google Pixel 3 XL Lite، تخطط شركة جوجل أيضًا لإطلاق مكبرات ذكية جديدة للصوت، ومن المحتمل أن تقوم بالكشف عن خلفاء لكل من Google Home و Google Home Mini. التقرير أشار كذلك إلى قدوم جهاز قابل للإرتداء، لذلك ربما سنرى الساعة الذكية Google Pixel Watch.

تم أيضًا ذكر فئة ” كاميرا الويب “. ووفقا لشخص لديه معرفة مباشرة بالموضوع، فسوف تقوم شركة جوجل بإطلاق كاميرا Nest أمنية جديدة للمنازل. وأخيرًا، ستعلن شركة جوجل عن الهاتفين Google Pixel 4 و Google Pixel 4 XL في أواخر العام كما هو متوقع.

لا يقدم لنا التقرير أي تفاصيل محددة حول المواعيد التي ستصل فيها هذه المنتجات، ولكن يجب أن تكون لدينا فكرة أفضل عندما نقترب من موعد إنعقاد مؤتمر جوجل السنوي للمطورين Google I/O 2019 حيث ستتحدث الشركة عن مستقبل الأندرويد والشركة بصفة عامة. قد تقدم لنا العروض التقديمية تلميحات حول الأجهزة المستقبلية من جوجل.