تكنولوجيا: إليك هاتف Realme C1 على جوميا.. هل تريد هاتفا ذكيا 6.2 بوصة وذاكرة 16 جيجا بسعر مناسب؟!

بدأت شركة “ريلمي” Realme كعلامة تجارية فرعية لشركة “أوبو” OPPO في عام 2010، وانفصلت لتصبح شركة مستقلة في عام 2018، وقد استطاعت في غضون 6 أشهر من الاستقلال لفت النظر إلى هواتفها الذكية.

تتميز “ريلمي” بتقديم هواتف ذكية بمواصفات وسعر مناسب، يلبي الكثير من احتياجات راغبي الهواتف متوسطة الميزانية، وقد حققت “ريلمي” مبيعات منافسة مع هواتف الشركات الأقدم منها، مثل شاومي Xiaomi وهونر Honor وسامسونج Samsung.

وعلى موقع التسوق الإلكتروني “جوميا” Jumia، يمكن شراء هاتف “ريلمي” Realme C1، بسعر 2,209 جنيها مصريا.

يعمل هاتف Realme C1 بمعالج كوالكوم سنابدراجون Qualcomm Snapdragon 450، ثماني النوى بتقنية 14nm، وبرامات 2 جيجابايت، وذاكرة داخلية 16 جيجابايت، إلى جانب دعم الهاتف لتركيب ذاكرة خارجية حتى 256 جيجابايت.

والكاميرا الأمامية لهاتف “ريلمي” Realme C1 بدقة 5 ميجابكسل بفتحة عدسة F/2.2، وكاميرا خلفية مزدوجة، بدقة 13 ميجابكسل و2 ميجابكسل، ويدعم الهاتف تصوير الفيديوهات بجودة FHD بدقة 1080 بكسل بمعدل التقاط 30 إطار في الثانية، والتصوير بجودة HD بدقة 720 بكسل بمعدل التقاط 30 إطار في الثانية.