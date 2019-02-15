آبل ستعقد حدثًا في اليوم 25 مارس بحضور ألمع نجوم هوليوود

فاطمة أيت طالب - دبي - في بعض الأحيان، تعقد شركة آبل حدثًا في النصف الأول من العام حيث تعلن عن بعض الترقيات التي ستحصل عليها أجهزتها الحالية. ووفقا لتقرير جديد صدر اليوم من وكالة الأنباء Bloomberg، يبدو أن شركة آبل ستستضيف حدثًا من هذا القبيل هذا العام، ولكن هذه المرة قد يكون حدثًا مختلفًا بعض الشيء لأنه سيشهد حضور مجموعة من النجوم.

ووفقا للتقرير، فمن المقرر أن تستضيف شركة آبل حدثًا في اليوم 25 مارس حيث يمكن أن نرى كبار الشخصيات في هوليوود مثل Jennifer Aniston و Reese Witherspoon و Jennifer Garner و JJ Abrams. ويبدو أن هذا الحدث هو المكان الذي ستعلن فيه شركة آبل بشكل رسمي عن إطلاق خدمة بث الأفلام والمسلسلات والبرامج والأخبار الخاصة بها.

يبدو أن هذا يتناقض مع تقرير سابق يدعي أنه يمكن أن يتم إطلاق خدمة بث الأفلام والمسلسلات والبرامج التلفزيونية التابعة لشركة آبل في شهر أبريل المقبل. ومع ذلك، فهناك إحتمال أن يشهد هذا الحدث الإعلان الرسمي عن الخدمة، وتحديد موعد إطلاقها في شهر أبريل الموالي. كما أن الخدمة الإخبارية هي خدمة تستحق النظر إليها بعدما قامت شركة آبل بالإستحواذ على خدمة Texture.

أدى هذا الإستحواذ إلى إشاعات مفادها أن شركة آبل تخطط لإطلاق خدمة الإشتراك الخاصة بها، وإذا كان هذا التقرير صحيحًا، فيجب أن نتأكد من كل شيء في المستقبل القريب. لا توجد أي معلومات حاليًا حول ما إذا كنا سنرى شركة آبل في هذا الحدث تقوم أيضًا بتحديث أجهزتها الحالية، مثل iMac، أو ما إذا كنا سنرى الشركة تكشف عن منتجات جديدة مثل الجيل الثاني من سماعات الأذن اللاسلكية AirPods أو قاعدة الشحن اللاسلكي AirPower.