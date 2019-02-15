هواتف iPhone 7 و iPhone 8 تعود إلى ألمانيا، والآن مع مودمات كوالكوم

فاطمة أيت طالب - دبي - إستأنفت شركة آبل عملية بيع كل من iPhone 7 و iPhone 7 Plus و iPhone 8 و iPhone 8 Plus في ألمانيا بعدما تم منعها من قبل محكمة محلية من بيع هذه الطرازات بالتحديد من هواتف الآيفون في شهر ديسمبر من العام الماضي. وتم منع شركة آبل من بيع هذه الطرازات من iPhone في ألمانيا بعدما وجدت محكمة محلية أن هذه الهواتف تنتهك إحدى براءات إختراع كوالكوم.

الطرازات الحديثة من iPhone 7 و iPhone 7 Plus و iPhone 8 و iPhone 8 Plus التي سيتم بيعها في ألمانيا ستضم مودمات كوالكوم فقط، وذكرت شركة آبل أنها لن تقوم بإستخدام مودمات Intel في هواتف الآيفون التي سيتم بيعها في ألمانيا. المشكلة لم تكن حتى في رقاقة المودم التابعة لشركة Intel نفسها، ولكن في الرقاقات الإضافية المطلوبة من شركة Qorvo.

وبالمثل، تم في الصين منع شركة آبل من بيع هواتف iPhone 7 و iPhone 8، ولكن شركة آبل لم تتوقف عن بيع هذه الطرازات هناك، حيث أنها لا تزال تستأنف القرار. خذ بعين الإعتبار أن iPhone X كان مستهدفًا أيضًا في هذه القضية، ولكن نظرًا إلى أن شركة آبل لم تعد تقوم ببيعه أصلاً، فهو لم يتأثر بقرار الحظر. وعلاوة على ذلك، قرار الحظر سارٍ فقط في المتاجر التابعة لشركة آبل وليس في متاجر الطرف الثالث.

هواتف iPhone XS و iPhone XS Max و iPhone XR الحالية تستخدم بدورها مودمات شركة Intel بعدما قررت شركة آبل التخلي عن إعتمادها على مودمات كوالكوم. ومع ذلك، تواصل شركة كوالكوم تزويد شركة آبل برقاقات المودم من أجل الطرازات القديمة من iPhone التي لا تزال شركة آبل تعرضها للبيع.

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