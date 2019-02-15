شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: شركة "OneWeb" الأمريكية تؤجل إطلاق أقمار صناعية للاتصالات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن جريج وايلر رئيس شركة "OneWeb" المتخصصة فى مجالا الاتصالات، عن تأجيل إطلاق الأقمار الصناعية لمنظومة الاتصالات العالمية، إلى يوم 26 فبراير الجارى.

ووفقاً لوكالة الأنباء الروسية نوفوستى، كان من المقرر أن يتم إطلاق أول مجموعة من أقمار شركة "OneWeb" من مطار كورو الفضائى فى جويانا الفرنسية، بواسطة صاروخ النقل الروسى "سويوز" مع وحدة التعجيل "فريجات"، فى 20 فبراير الجارى.

وأشار القائمون على الشركة أن التاجيل حدث بسبب اكتشاف شق مجهرى فى وحدة التعجيل، مما تسبب فى تأجيل عملية الإطلاق إلى يوم 26 من الشهر نفسه، قبل أن يعلن رئيس الشركة عن هذا التأجيل الأخير.