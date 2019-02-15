وزير التعليم ينفي ربط تسليم التابلت بدفع المصروفات المدرسية

ياسمين بدوي

أكد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن تسليم تابلت اولى ثانوي للطلاب ليس مرتبطا نهائيا بمدى دفع الطالب للمصروفات المدرسية من عدمه وقال الوزير في تصريحات له عبر جروب ادعم د. طارق شوقي عبر تطبيق واتس اب : ان استلام التابلت مرتبط فقط بتسديد 100 جنيه قيمة التأمين في هيئة البريد.

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