نورهان خفاجي
يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يستمر نشاط الرياح اليوم الجمعة، على كافة الأنحاء تكون مثيرة للرمال والأتربة على شرق وجنوب البلاد ما يؤدي إلى تدهور الرؤية الأفقية ويزيد من الإحساس ببرودة الطقس ويؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية على البحر المتوسط والبحر الأحمر.
كما تتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على كافة الأنحاء يصاحبها سقوط الأمطار على شمال البلاد حتى شمال الصعيد والطقس بارد شمالا حتى شمال الصعيد مائل للبرودة على جنوب الصعيد نهارا شديد البرودة ليلا.
وتكون حالة البحر المتوسط مضطرب وارتفاع الموج فيه يتراوح ما بين 3...
كانت هذه تفاصيل خبر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة 15/2/2019 بمحافظات مصر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الموجز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.