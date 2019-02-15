كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن أول فيديو تشويقي وصور رسمية لهاتف “Xiaomi Mi 9”

متابعة-سنيار: قام Lei Jun الرئيس التنفيذي لشركة Xiaomi بنشر أول صور رسمية لـ Mi 9، بالإضافة إلى مقطع فيديو قصير يعرض ظهر الجهاز الذي يتغير بين اللون الأرجواني والأزرق والأخضر، اعتمادًا على الإضاءة المحيطة.

كما يأتي هاتف Mi 9 بكاميرة خلفية ثلاثية بتصميم رأسي، وهي من المواصفات التي تقدم للمرة الأولى في سلسلة هواتف Mi من شاومي، كما يستعرض الفيديو التشويقي أيضاً التغيير المميز للون الهاتف بشكل أوضح

وسيتم كشف النقاب عن هاتف “Xiaomi Mi 9” في 20 من فبراير بالتزامن مع إعلان سامسونج عن سلسة Galaxy S10.

وكجزء من حملة دعابة، نشرت Xiaomi صورًا نموذجية من كاميرا 48 ميجابكسل وألمحت إلى الشحن السريع (تقول الشائعات 32W).