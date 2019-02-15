شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: دراسة تحذر: الكلاب تتسبب فى انقراض عدد كبير من الفصائل البرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال مجموعة من العلماء والخبراء التابعين للاتحاد الدولى لحماية الطبيعة، إن الكلاب تمثل خطرا حقيقيا على استمرار سلام الحياة البرية.

وأوضحت الدراسة التى نقلتها هيئة الإذاعة البريطانية "bbc"، أنها لا تقلل من دور الكلاب فى مجالات العمل التى تستخدم فيها أو فى الحراسة أو صداقة الانسان، ولكن على مستوى الحياة البرية فقد ساهمت فى انقراض أعداد كبيرة من فصائل الحيوانات البرية والطيور، لتصبح أسوأ ثالث نوع من الحيوانات التى يساهم الإنسان فى انتشارها، إضافة إلى القطط والفئران.

وأشارت الدراسة التى اجرتها(IUCN)، أن هناك أكثر من 200 سلالة من الحيوانات البرية مهددة بالانقراض بسبب وجود الكلاب المتوحشة.

وتضيف الدراسة أن كثيرا من ملاك الكلاب لا يبالون بإطلاقها فى المناطق البرية والغابات، مما يستنزف الحياة البرية على سطح الكوكب، ربما بشكل بطىء لكنه مؤثر.

وأوضحت الدراسة أن آسيا وأمريكا الجنوبية وأستراليا، من أكثر المناطق التى تعانى من وجود كلاب بأعداد مهولة، وهو ما يجعل تفاقم المشكلة مستمر، لأن ازدياد أعداد البشر يعنى ازدياد أعداد الكلاب المرافقة لهم.