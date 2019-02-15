تكنولوجيا: حصاد التكنولوجيا.. ناسا تودع "أبورتيونيتى" ومخترع الـGPS ينتقد الهواتف

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - إذا لم تتمكن من متابعة كافة الأحداث التكنولوجية التى شغلت العالم اليوم، ولم يسعفك الوقت فى قراءة كافة الأخبار ومعرفة القضايا الأهم على مدار اليوم، يمكن للحصاد التالى مساعدتك فى متابعة ما فاتك ناسا تودع المركبة "أبورتيونيتي" على سطح المريخ مخترع الـGPS: اعتمدنا على الهواتف وفقدنا القدرة على قراءة الخرائط الاستخبارات الأمريكية تحذر: أقمار روسيا الصناعية تهدد الدول الأجنبية رئيس تويتر يعترف: مواقع التواصل الاجتماعى فشلت فى تعزيز الأمن عبر الإنترنت دراسة: 37% من الأمريكيين تعرضوا للتحرش والكراهية عبر الإنترنت باحثون سويسريون يدربون روبوت على التزحلق على الجليد.. فيديو وكالة الفضائية الأوروبية: بعثة "EXOMARS" ستنطلق فى يوليو أو اغسطس 2020

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