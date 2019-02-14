تكنولوجيا: زي النهاردة| ولادة العملاق IBM والكشف عن أول كمبيوتر إلكتروني وإطلاق أول قمر GPS حديث

يصادف يوم 14 فبراير ذكرى ولادة عملاق التكنولوجيا وصناعة الكمبيوتر الأمريكي، آي بي إم IBM.

ففي عام 1924، تم تغيير تسمية “شركة الحوسبة-التبويب-التسجيل” Computing-Tabulating-Recording Company إلى “آي بي إم” IBM، حيث تأسست الشركة في يونيو 1911، وتوسعت أعمالها لتغطي منتجاتها ما يقرب من 177 دولة في العالم، وهي تحقق عائدا سنويا حاليا يقترب من الـ80 مليار دولار!

وفي 14 فبراير من عام 1946، تم كشف النقاب عن كمبيوتر “إنياك” ENIAC، في جامعة بنسلفانيا، والذي يعتبر أول جهاز كمبيوتر إلكتروني بالكامل، مقارنة مع الأجهزة السابقة عليه التي اعتمدت على التصميمات الكهربائية والميكانيكية.

وكان “إنياك” قادرا على القيام بـ5 آلاف عملية في الثانية الواحدة، أي أسرع بنحو 1000 مرة من الأجهزة المعاصرة له، ولقد احتل كمبيوتر “إنياك” مساحة 140 متر مربع تقريبا، وبلغ وزنه 30 طنا، واستخدم 18 ألف أنبوب تفريغ vacuum tube في صناعته.

وفي 14 فبراير 1989، تم إطلاق القمر الصناعي الأول لخدمات تحديد المواقع العالمية GPS، وهو الأول في نظام مكون من 24 قمر صناعي عرفوا باسم “بلوك 2” Block-II، تشكل اليوم نظام تحديد المواقع العالمي GPS الذي نعرفه.

وفي 14 فبراير 1876، سُجلت براءة اختراع الهاتف (التليفون)، لكن الطريف أن الابتكار سجله شخصان في نفس اليوم وبشكل منفصل، الأول ألكسندر جراهام بيل، والثاني إليشا جراي، ومن هنا اندلع جدال طويل حول المخترع الحقيقي للهاتف، وبدأت معركة قانونية طويلة، انتهت بحيازة جراهام بيل لهذا المجد.