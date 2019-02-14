تكنولوجيا: إعلان تشويقي جديد من Xiaomi لهاتف Mi 9 المميز

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أحدث الصور والإعلانات التشويقية التي نشرت عبر الرئيس التنفيذي لشركة Xiaomi اليوم يستعرض من خلالها تصميم هاتف Mi 9 بلون متدرج مميز.

نشر Lei Jun الرئيس التنفيذي لشركة شاومي أحدث الصور الواضحة مع فيديو تشويقي لإصدار الشركة المرتقب الإعلان عنه Mi 9، ويظهر لون الهاتف المتدرج بتصميم مميز يتحول من اللون البنفسجي إلى الأخضر، حيث يعتمد تغيير لون الهاتف على الإضاءة المحيطة.

كما يأتي هاتف Mi 9 بكاميرة خلفية ثلاثية بتصميم رأسي، وهي من المواصفات التي تقدم للمرة الأولى في سلسلة هواتف Mi من شاومي، كما يستعرض الفيديو التشويقي أيضاً التغيير المميز للون الهاتف بشكل أوضح.

يذكر أن هاتف Mi 9 يكشف عنه رسمياً من شاومي في 20 من فبراير بالتزامن مع إعلان سامسونج عن سلسة Galaxy S10، حيث بدأ هاتف شاومي المميز في الإنتشار في عدة تسريبات مؤخراً على شبكة الإنترنت، حيث ظهرت بعض عينات لصور تم إلتقاطها بكاميرة الهاتف المميزة بمستشعر 48 ميجا بيكسل.

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